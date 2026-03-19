Caldas ratifica en un Pleno extraordinario su renuncia al actual estudio de la Variante Oeste

Pleno del Concello de Caldas Cedida

Caldas aprobó ayer en un Pleno extraordinario la solicitud de renuncia formal y expresa a continuar con la tramitación del estudio de la Variante Oeste, tal y como estaba formulado por el Ministerio de Transportes. Aunque el Gobierno confirmó hace unos días la anulación de este estudio, el acuerdo plenario era un requisito básico que será remitido ahora al departamento estatal para que se le dé carpetazo definitivo al estudio.

El alcalde, Jacobo Pérez, agradeció “a loita e a implicación” de las parroquias, que resultó decisiva para alcanzar este objetivo. Ahora, se abre un punto de partida para que se pueda planificar un nuevo proyecto que se adapte a las necesidades de Caldas “e que non produza un impacto como o estudo anterior”, indicó el alcalde, que quiso poner en valor el trabajo realizado entre el Concello y la comunidad vecinal los últimos siete meses.

Por otra parte, el regidor también dejó claro que la solución a la situación viaria de la villa pasa por construir un enlace que conecte la N-550 y la N-640 de forma independiente al acceso al puerto de Vilagarcía, que era, precisamente, lo que provocaba mayor impacto. “Estamos convencidos de que é posible que se faga realidade un proxecto adaptado, que non rache cos nosos núcleos”.