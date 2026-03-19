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Caldas

Caldas aprueba el cambio de usos de 3.800 metros cuadrados para ampliar la zona deportiva de As Corticeiras

Estos terrenos municipales estaban reservados para la ampliación de la EDAR, pero el Concello asegura que el espacios restante es suficiente para el proyecto en la depuradora

Fátima Pérez
19/03/2026 10:55
El actual campo de fútbol de As Corticeiras
El actual campo de fútbol de As Corticeiras
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El Pleno extraordinario que celebró ayer la corporación caldense aprobó el cambio de uso de unos 3.800 metros cuadrados de terrenos municipales en As Corticeiras para destinarlos a la ampliación del espacio deportivo y de una nueva zona verde. 

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El teniente de alcalde, Manuel Fariña, anunció el pasado mes de enero su intención de rehabilitar el espacio deportivo de As Corticeiras para incluir nuevas instalaciones complementarias al actual campo de fútbol con un presupuesto de 224.00 euros financiado con fondos municipales y el apoyo del III Plan de Infraestruturas Deportivas de la Diputación de Pontevedra. Fariña asegura que este cambio de usos era un paso previo que había que dar para avanzar en este proyecto ya que los terrenos estaban reservados para la ampliación de la depuradora. 

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El nacionalista asegura que se trataba de una extensión "excesivamente ampla" para ese fin y por eso mismo se optó por redistribuir los espacios y aprovechar la parte superior para atender la que señalan como una demanda histórica del equipo de fútbol. 

Fariña garantiza que tras esta aprobación queda espacio suficiente para, a medio plazo, proceder con la ampliación de la EDAR. 

Espacio auxiliar y zona verde 

Ahora, una vez que el Concello cierre los trámites administrativos del cambio de uso, podrá licitar la construcción de este nuevo espacio polideportivo auxiliar en el que la base y el equipo principal podrán entrenar y realizar otras actividades fuera del campo principal. Además, en los 1.810 metros cuadrados restantes se acondicionarán como zona verde y comunicaran el actual paseo fluvial con la futura zona deportiva, de forma que se podrá acceder a las instalaciones deportivas de As Corticeiras desde el centro de la villa. 

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