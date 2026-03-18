La Guardia Civil señala a un vecino de Caldas como presunto autor del intento de robo de un coche

El vehículo estaba estacionado en la vía pública Cedida

La Guardia Civil identifica a un vecino de Caldas, con antecedentes contra el patrimonio, como presunto responsable de una tentativa de hurto y uso de un vehículo el pasado verano.

El incidente tuvo lugar en julio de 2025, cuando el hombre de 35 años intentó robar un turismo estacionado en la vía pública sin éxito. La patrulla de seguridad ciudadana comprobó que el vehículo tenía signos de fuerza en la cerradura y el interior revuelto. Tras realizar la inspección técnico-ocular, se comprobó que el autor había logrado acceder al turismo y manipular el sistema eléctrico del vehículo.

Sin embargo, en su intento por desbloquear el mecanismo de seguridad del volante, el autor terminó por inutilizar por completo la columna de dirección. Este daño estructural bloqueó de forma irreversible las ruedas delanteras, impidiendo cualquier desplazamiento, lo que obligó al sospechoso a abandonar el lugar a pie.

Aunque el robo no llegó a ejecutarse, la Guardia Civil inició entonces las correspondientes diligencias por un presunto delito de hurto y uso de vehículo a motor en grado de tentativa. Además, los daños ocasionados en el sistema de dirección y en el encendido del coche fueron cuantiosos, obligando al propietario a la reparación integral del conjunto mecánico de guiado.

El acusado deberá comparecer cuando sea requerido ante el Tribunal de Instancia sección civil e instrucción de Caldas de Reis.