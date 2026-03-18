La Festa da Primavera se reinventa como 'Kalidas Primavera Fest' con El Combo y Panorama como protagonistas

Caldas se prepara para celebrar una nueva edición de su Festa da Primavera, que este año cambia de nombre y formato para convertirse en el ‘Kalidas Primavera Fest’. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, anunció que este evento, que se celebrará en el aparcamiento de A Tafona con entrada totalmente gratuita, será más "grande e espectacular", y así lo demostró con El Combo Dominicano y Panorama como cabezas de cartel.

Como ya había anunciado el Concello, el ‘Kalidas Primavera Fest’ se llevará a cabo del 2 al 4 de abril, coincidiendo con los días centrales de la Semana Santa. Fariña destaca que el cambio de nombre y formato se decidió para ofrecer una experiencia renovada, elevando el perfil del festival conforme a las tendencias actuales. Además, se optó por combinar orquestas y DJs durante los tres días de fiesta en lugar de realizar una sola jornada con Djs como se hizo hasta ahora siendo el Kalidas un festival independiente a la Festa da Primavera que servía para calentar los motores antes de la celebración de los días grandes de orquestas.

Cartel del 'Kalidas Primavera Fest' Cedida

Programa completo de las fiestas

El jueves 2 de abril la fiesta comenzará con los ritmos de El Combo Dominicano para seguir con Groove Amigos, DMiron y Carlos López.

El viernes será el turno de Panorama, que promete hacer vibrar a todas las personas asistentes con un escenario de 63 metros, y el Dj A Gramola. El ‘Kalidas’ terminará el sábado con la actuación de Orquestra Saudade, que completará tres días de música en la villa termal.

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"Queremos que a xente veña a Caldas a gozar da nosa festa e, ao mesmo tempo, contribúa á economía local a través de aloxamentos, gastronomía e actividades. Desta vez puxémolo fácil ao facer coincidir o ‘Kalidas’ coa Semana Santa: quen queira pode vir pasar uns días con nós", declaró Fariña, reafirmando el compromiso del festival con la revitalización económica del municipio.

La organización está trabajando en un dispositivo de tráfico especial y dispone de un Plan de Autoprotección para garantizar la seguridad de todas las personas asistentes, coordinando esfuerzos con la Policía Local y Protección Civil.