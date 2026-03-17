Investigan a un hombre por robar más de 2.000 euros en una empresa de Caldas

Delito de hurto en Caldas Cedida

La Guardia Civil de Caldas de Reis imputa a un hombre de 44 años de Pontevedra un delito de hurto en una empresa de la localidad caldense dedicada a la fabricación de suministros industriales.

La empresa denunció el despojo de 2.345 euros en efectivo durante la jornada laboral del pasado 10 de febrero de 2026.

Tal parecer que el autor aprovechó la ausencia momentánea de empleados, que se encontraban realizando labores operativas en otras áreas de la nave industrial, para acceder a las dependencias de la oficina y sustraer el dinero en efectivo del que disponían en ese momento en la zona de administración de la empresa. Tras obtener el botín, el individuo abandonó la planta de manera rápida y discreta, sin que los trabajadores detectaran su presencia hasta minutos después.

La gerencia de la empresa puso a disposición de la Guardia Civil las grabaciones de seguridad además de los testimonios de los presentes en el momento del delito para facilitar la identificación del autor.

Pendiente de requerimiento por parte del Tribunal

Después de diferentes pesquisas y descripciones por parte de los trabajadores de la empresa, se identificó al autor de los hechos y se procedió a su investigación en dependencias policiales de Caldas.

Ahora el acusado deberá comparecer, cuando sea requerido, ante la Sección Única Tribunal de Instancia nº 1 de Caldas de Reis.