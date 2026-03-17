La gira de food trucks que ensalza la gastronomía de la provincia llega el jueves a Caldas

Food trucks en Portonovo Cedida

La Diputación de Pontevedra continúa su gira de food trucks que está recorriendo todo el territorio provincial para promocionar y poner en valor las fiestas gastronómicas de interés turístico de la provincia.

‘O Sabor das Rías Baixas’ llegará a la villa termal entre este jueves 19 y el sábado 21 en la Praza do Peregrino, en Caldas, de 12:30 a 15:30 y de 18:30 a 21:30 horas.

Esta iniciativa cuenta con una flota de tres vehículos que realizan tres rutas para recorrer el norte, el centro y el sur de la provincia informando sobre la oferta de las fiestas gastronómicas, promocionando y poniendo en valor la gastronomía pontevedresa.

Además de las degustaciones inspiradas en los platos típicos de estos eventos, en las food trucks se repartirá también material promocional que recoge las fechas de celebración, los productos gastronómicos de referencia, y el lugar exacto donde se celebra cada fiesta.

Este programa sirve como herramienta estratégica para acercar al público experiencias culinarias vinculadas a la identidad cultural de la provincia, para crear nuevas oportunidades de visita y consumo y también para favorecer la actividad económica local, según apunta la Diputación.

Algunas de las fiestas promovidas en estas jornadas son la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis, la Festa do Albariño de Cambados, la Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña, la del Mexillón e o Berberecho de Vilanova o la Festa da Ameixa do Carril en Vilagarcía.