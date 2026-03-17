El Fogar do Maior acogerá este viernes la grabación de un programa de radio colectivo

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El Fogar do Maior de Caldas recibirá este viernes, 20 de marzo a las 11:30 horas, al equipo de ‘Radio 50ypico’, un proyecto de comunicación impulsado por la Federación Galega de Asociacións Universitarias Sénior (Fegaus). Este espacio de debate, formación y entretenimiento hecho por y para personas mayores de 50 años grabará un nuevo episodio en la villa caldense y contará con la participación de los compañeros de todos los campus de Galicia, así como con distintas caras conocidas de la villa termal como el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez; el presidente de la asociación de hosteleros, Jesús Fariña; y varios usuarios del Fogar do Maior.

Este programa se realiza entre los siete campus de Galicia y por ello gira una vez al mes para tratar de abrir fronteras y buscar nuevas sedes e historias. De ahí que ‘Radio 50ypico’ llegue ahora a la villa termal. Además, dos de los integrantes del programa son caldenses, algo que, aseguran, ha motivado aún más las ganas de grabar en este municipio.

Otra de las sorpresas del capitulo llegará de la mano de los niños y niñas del CEIP San Clemente responsables del programa ‘Radio Clementina’. Ellos se unirán también a esta jornada para aportar su tono más juvenil en una conversación que busca precisamente la comunicación intergeneracional.

La idea es dar a conocer la vida de las personas mayores de 50 y, de paso, poner en valor a un lugar como Caldas. “Queremos que el Fogar do Maior se llene de vida y de historias. ‘Radio 50ypico’ no es solo un programa, es una comunidad, y estamos deseando compartir este espacio con toda la gente de Caldas,” señala la organización.

Fecha de emisión

La grabación se emitirá posteriormente a través de las ondas de CUAC FM (103.4 FM). La fecha de la emisión, tal y como adelantaron, será el próximo miércoles 25 de marzo.