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Caldas

Caldas acondicionará 1.800 plazas de aparcamiento gratuitas

Los operarios municipales ya están trabajando en la explanada de A Tafona y continuarán en los estacionamientos de Juan Fuentes, Rodo do Río y Padres Pasionistas

Fátima Pérez
17/03/2026 13:14
Arranxos aparcadoiro 2
Los operarios ya están acondicionando la explanada de A Tafona
Cedida
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Caldas acondicionará un total de 1.800 plazas de aparcamiento gratuitas en el Concello. Así lo anunció la administración local que ya está trabajando en la explanada de A Tafona. 

La actuación pretende poner a punto zonas de estacionamiento próximas al casco urbano que fueron castigadas y deterioradas por los temporales de los últimos meses, como fue el caso de A Tafona, o que directamente requieren mejoras para su accesibilidad con ayuda de maquinaria especializada. 

La previsión del Concello, tras finalizar los trabajos que ya se están ejecutando en A Tafona, es continuar con los aparcamientos disuasorios de las rúas Juan Fuentes, Rodo do Río y Padres Pasionistas. "Estas 1.800 prazas de estacionamento gratuíto deben estar sempre nas mellores condicións para axudar a dinamizar a actividade no centro urbano e por iso para nós é unha prioridade", apunta el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez. 

Otros trabajos "indispensables"

Estas actuaciones se suman además a una batería de trabajos que los operarios municipales están desarrollando en la villa termal: una nueva barandilla en la rúa Alfonso VII, reparaciones en las aceras de A Sardanela y García Baión, limpieza de calles con hidrolavadoras y arreglos de alcorques también en la García Baión. 

Pérez asegura que se trata de detalles que "quizais non sexan moi visibles, pero son indispensables para garantir unha mellor calidade de vida á nosa veciñanza".

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