El CEIP San Clemente despide a José, el conserje que dedicó más de 40 años a este centro

José Martínez García, conserje del CEIP San Clemente durante 44 años Cedida

José Martínez García es de la parroquia de San Clemente, en Caldas, y lleva 44 años trabajando como conserje en el centro escolar de esta parroquia.

Fue allá por el año 1982 que José se unió a la plantilla del colegio solo un año después de que abriera sus puertas, convirtiéndolo ahora en una de las personas más longevas, si no la más, que continúa trabajando allí. O al menos así era hasta hace apenas tres meses cuando cesó su actividad por jubilación.

“Eu non tuven outro traballo máis que ese, ademais sufro unha minusvalía e funo levando durante todos estes anos”, cuenta el caldense. Para José su trabajo era una parte más de su vida, algo que disfrutaba y que ahora, adelanta, echará de menos. “Vouno votar de menos porque gústanme os rapaces un montón”, narra.

“Vouno votar de menos porque gústanme os rapaces un montón” José Martínez García

Aunque en más de 40 años de historia Martínez presenció muchas etapas, algunas mejoras y otras más complicadas, como las protestas que motivo hace apenas un año la supresión de la tercera unidad de Infantil del colegio, él tiene claro que “todas as anécdotas son boas” y asegura que nunca tuvo problemas con nadie “sabíaos levar ben”.

José abandonó el CEIP San Clemente hace ya tres meses, pero el centro caldense no quiere que su marcha quede en el olvido y por eso celebrará una fiesta de jubilación el próximo 18 de abril a las 14:00 horas.

“O noso querido conserxe José xubílase tras moitos anos dedicados ao noso centro, sempre co seu bo humor e axuda incondicional. Queremos celebralo e despedilo como merece”, apuntaba la comunidad educativa.

Será por lo tanto una ocasión para compartir anécdotas y para agradecer los 44 años de una persona que marcó la vida de tantas generaciones.

Por su parte, José solo pide una cosa: reencontrarse en esta cita con todos aquellos antiguos alumnos con los que compartió tanta vida