La Panorama estará en Caldas por la Festa da Primavera y el Kalidas se consolida con dos días de festival

La orquesta Panorama D.A.

Después de que el Concello adelantara las fechas en las que se celebrará este año la tradicional Festa da Primavera, pero a expensas de conocer el cartel completo con los conciertos y la programación de las jornadas, la orquesta Panorama se adelanta y anuncia su visita a la villa termal el próximo viernes 3 de abril.

Las fiestas este año coincidirán con la Semana Santa y arrancarán el próximo jueves 2 de abril para poner el broche de oro el sábado día 4. El concejal de Festejos, Manuel Fariña, aseguró que en los próximos días se hará público el cartel con todos los espectáculos gratuitos, pero por el momento la Panorama se suma a la celebración como lo hace en casi todas las ediciones de esta festividad.

En paralelo, y como ya ocurrió en anteriores ocasiones, el aparcamiento de A Tafona acogerá una nueva edición del Kalidas Primavera Fest, con la novedad de que este año se podrá disfrutar de dos días de conciertos, el 2 y 3 de abril.

Por el momento tampoco se conoce el cartel de este espectáculo, pero tal y como adelantó la organización todos los artistas se desvelarán muy pronto.