Terra Calda cierra hoy su ciclo homenaje a Alfonso VII con la intención de fijarlo en el calendario

Uno de los actos del ciclo de actos de Terra Calda D.A.

La Asociación Terra Calda cierra hoy su ciclo de actos para conmemorar el 900 aniversario de la coronación del rey Alfonso VII y se plantea fijar en marzo estos ciclos para seguir estableciendo la identidad de Caldas.

Desde el pasado 6 de marzo han celebrado, en colaboración con el Concello de Caldas, una serie de conferencias, un concierto de la Escuela de Música Municipal en la iglesia de Santo Tomé de Caldas y la entrega de un ejemplar de Paliques n’a veira d’o adro en la biblioteca municipal, una obra del empresario caldense Laureano Salgado.

Hoy a las 19:00 horas tendrá lugar la última conferencia en el salón de actos del Colegio San Fermín con Xosé Manuel Sánchez. El alcalde, Jacobo Pérez, será el encargado de cerrar este ciclo de homenaje.

Por su parte, Miguel López Fariñases, uno de los responsables de Terra Calda ya adelanta que la respuesta durante estos días “foi moi positiva”, y asegura que se plantean ahora fijar en el calendario de marzo este ciclo de conferencias para establecer la identidad de Caldas “pensamos que pode ser algo que se proxecte no tempo”.

Caldas hará Fillo Predilecto a Alfonso VII y tendrá una estatua en honor al rey Más información

Otra de las grandes novedades de estas sesiones fue el anuncio por parte del gobierno local de su intención de nombrar al rey Alfonso VII Fillo Predilecto de la villa y colocar una estatua en su honor.