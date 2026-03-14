Godos celebra su II Laconada Cedida

Godos celebra su II Laconada con éxito de asistencia y con ganas de consolidar esta celebración en el calendario caldense. En esta ocasión fueron un total de 420 personas las que se acercaron al campo da festa para degustar el menú, "casi 140 más que el año pasado", según apuntaron desde la Comisión de Festas de Godos.

El menú, compuesto por empanada, lacón con grelos, postre, bebida, café y chupitos, tuvo un precio de 30 euros para los adultos y 15 para los más pequeños.

Además, la fiesta no solo se celebró en la mesa, también contó con la ambientación musical de Fanfarria Furuxa y Dieguiño.