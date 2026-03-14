La biblioteca de Caldas arranca hoy sus espacios de conversación para practicar inglés y gallego

Un grupo de trabajo en la biblioteca Martínez Ferro de Caldas Cedida

Los espacios para practicar inglés y gallego de la biblioteca Martínez Ferro de Caldas arrancan hoy y cuentan por el momento con siete personas inscritas para el grupo de inglés y cinco para el grupo de gallego.

Esta iniciativa del gobierno local busca fomentar la práctica de idiomas, permitiendo a la comunidad vecinal mejorar sus destrezas lingüísticas en un ambiente acogedor y conocer gente nueva.

La biblioteca municipal acogerá espacios gratuitos para poder practicar gallego e inglés Más información

Por ello, la idea es que poco a poco se sumen caras nuevas, eso sí respetando el número máximo de integrantes por grupo. “Deberían de ser unhas dez persoas, porque estas actividades non poden ser masivas para que sexan efectivas”, explica Rosa Barreiro, bibliotecaria de la Martínez Ferro.

La previsión es que la actividad continúe hasta el mes de junio porque “no verán no vai adiante porque a dinámica cambia completamente”, explica Barreiro.

Este grupo de conversación no es una novedad para la biblioteca pública, todo lo contrario. Ya hace unos años resultó ser todo un éxito, pero con la pandemia fue necesario suspenderlo. En aquel momento la iniciativa nació gracias a los usuarios. Ahora pretende ser de nuevo un éxito entre los vecinos caldenses.