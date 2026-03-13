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Caldas

El PP caldense exige publicar la anulación de la Variante en el BOE y recuperar el estudio de 2008

Fátima Pérez
13/03/2026 19:00
Fernando Pérez, portavoz de los conservadores de Caldas
Fernando Pérez, portavoz de los conservadores de Caldas
Mónica Ferreirós
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El grupo municipal del PP de Caldas exige la publicación inmediata de la anulación del actual estudio de la Variante Oeste en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para otorgar tranquilidad a los vecinos afectados, ya que admiten su absoluta falta de confianza en el Gobierno del PSOE y en el alcalde, Jacobo Pérez.

El concejal popular, Fernando Pérez, también exige que el acuerdo de cancelación del trazado que atravesaba Godos, Saiar, Santa María y Bemil no se quede solo en eso y que el Gobierno retome de inmediato un nuevo estudio informativo, con compromisos presupuestarios, que ya fue aprobado por unanimidad por el Pleno de Caldas en el año 2008.

“Está moi ben que esta desfeita socialista quede en nada tras xerar nove meses de alarma social no noso concello e gastar case 1 millón de euros de cartos públicos, pero Caldas sigue precisando de xeito urxente dunha Variante Oeste e moito nos tememos que o PSOE se dea por satisfeito con esta paralización, como se así cumprise con Caldas, e non dea avances no proxecto que necesitamos”, añadió el edil popular.

El portavoz popular también criticó al PSOE por su actitud en todo este asunto y en el debate sobre el rechazo a esta variante impulsado el pasado martes por el PP en el Parlamento Gallego.

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