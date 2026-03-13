Hadrián Jamardo: “Yo me crie entre Caldas y Segade y eso lo reflejo en mis cómics”
Este artista caldense tiene ahora la oportunidad de sacar a la luz la obra que lo puede catapultar al éxito, 'Ladrillito'
Dibujante de cómic, ilustrador, y ahora ganador del Premio de Novela Gráfica del Ajuntament de Paterna por su proyecto ‘Ladrillito’. Hadrián Jamardo es natural de Caldas, donde reside actualmente, y a principios de este año supo que había sido premiado por su primera novela gráfica. Ahora trabaja con la editorial Desfiladero Ediciones para publicar la obra que prevé salir al mercado este mismo año.
¿Cuándo nació tu pasión por el cómic y cómo te inspira tu origen a la hora de contar historias?
Yo cuando acabé el bachiller hice integración social y luego me metí a Psicología, y todo eso también me marcó. Con los años, sobre todo durante la cuarentena me di cuenta de que trabajar como psicólogo no era lo que yo buscaba. Todo esto lo entremezclé con el contexto rural de mis orígenes porque yo me crie entre Caldas y Segade de Arriba y eso lo reflejo en mis cómics. Por ejemplo, el que ganó este concurso está un poco ambientado en la zona antigua de Segade, donde está el puente romano más próximo a Moraña y está inspirado además en las historias que me inventaba de pequeño cuando jugaba con mis amigos.
Entonces, ¿esta faceta artística viene de tu infancia?
Sí, yo dibujaba mucho cuando era pequeño y, aunque yo de esto no me acordaba, mi madre me contó que cuando era muy pequeño y no me gustaba el final de una película porque era triste, la volvía a ver y cuando dejaba de gustarme la paraba y hacía garabatos para acabarla a mi gusto cambiando la trama.
¿Cómo tomaste la decisión de presentarte a este certamen en Paterna?
Pues 2025 fue un año complicado y yo estaba desesperado viendo como financiar y sacar adelante estos proyectos. Buscando encontré este concurso, tenía el proyecto cerrado, me presenté con el dossier y hubo suerte. Ahora estoy trabajando con la editorial acabando toda la novela para poder publicarla.
¿Qué significa para ti este reconocimiento?
He tenido algún otro más pequeño, pero este es el primer premio por un proyecto de novela gráfica que, junto con la bolsa ‘Ensaia’, me permite dedicar un año de mi vida a hacer cómic y eso es todo un privilegio.
Por lo que comentas es complicado conseguir oportunidades en este campo, ¿no es así?
Tenemos un panorama un poco curioso en España porque estamos en un momento en el que probablemente se lea más cómics que nunca y de hecho las instituciones empiezan a tener consideraciones con este formato, pero al mismo tiempo todos los puentes que había de acceso al mercado laboral están desapareciendo porque la IA coge fuerza, y muchos concellos utilizan ahora esta tecnología para hacer carteles de fiestas cuando antes eran pequeños trabajos que ayudaban mucho a este sector. Ahora nos tenemos que lanzar al mercado editorial de cabeza sin muchas más opciones.
¿Hay algún artista que te haya inspirado a la hora de crear?
Sí, muchos son franceses, como Freederik Peeters o Edmond Baudoin y luego más autores nacionales como Emma Ríos que de hecho es de Vilagarcía de Arousa. Todos ellos son autores que me han golpeado fuerte.
¿Qué es ‘Ladrillito’ en una frase?
Para mi es una pequeña historia sobre si un ladrillo con una cara extraña es o no es una verdad o una mentira.