Este es el dj de Caldas que cumple 25 años de trayectoria y lo celebra mañana en la Chanteclair

El caldense ha pasado por festivales como el PortAmérica o el Marisquiño Cedida

El dj caldense Moe cumple este fin de semana 25 años de trayectoria musical y lo celebrará pinchando mañana en la sala Chanteclair de Pontecesures, junto a la orquesta América de Vigo y los grupos Viaje a Oslo y Somoza Trío.

Aunque se inició pinchando con vinilos pasó después por la etapa del formato cedé y ahora ha evolucionado, de la mano del sector, hasta llegar a la actual era digital, trabajando con las nuevas tecnologías pero manteniendo intacta su esencia.

Durante más de una década estuvo al frente de la sala Zona Zero, en su Caldas natal, donde programó más de 400 actuaciones. Con el paso de los años, su actividad se amplió hacia la animación musical de todo tipo de eventos.

Su trayectoria lo ha llevado a recorrer algunos de los más importantes festivales del noroeste peninsular: el PortAmérica, Nachiños Fest, Ourensound Fest, Marisquiño, Musicamino, entre otros. Además, también pinchó en salas como La Fábrica de Chocolate, El Náutico de San Vicente o La Casa de Arriba y en inmumerables locales.

Su estilo se caracteriza por una selección musical variada y elegante, donde la técnica y la energía se combinan para crear sesiones capaces de conectar con su público.