Investigan un delito sexual con cinco víctimas menores de Caldas

Fachada de los Juzgados de Caldas de Reis DA

El Juzgado de Instrucción nº4 de Almería se hará cargo de la investigación de un presunto delito contra la libertad sexual y corrupción de siete menores, cinco de ellos procedentes del el partido judicial de Caldas de Reis y otros dos de la ciudad andaluza de Almería.

Tal y como determinó el Tribunal Supremo este supuesto delito será ahora investigado por los juzgados de Almería al ser el lugar donde primeramente se habrían vulnerado los derechos de estas víctimas menores y se interpusieron las primeras denuncias. También allí se comenzaron a recabar las pruebas, como fotografías o vídeos, y se detuvo al presunto agresor, originario de esta misma localidad.

Este detenido es la única persona investigada por el momento en este caso y se le acusa de exigir a estos menores vídeos, fotografías y videollamadas realizando prácticas de índole sexual con total desprecio por la integridad e indemnidad sexual de las víctimas.

Cuestión de competencia

En cuanto a la competencia de la investigación fue el propio Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Caldas de Reis el que planteó una cuestión negativa de competencia con el Juzgado de Almería.

Así el Tribunal Supremo, tras estudiar el caso, determinó, dadas las circunstancias antes mencionadas y pese a que la mayor parte de las víctimas procedían de Caldas, conferir la diligencia a los juzgados andaluces para que ellos continúen ahora con las investigaciones y dictaminen sentencia tras el juicio, en su caso.

No se conocen por el momento más detalles sobre las fechas, plazos concretos o información más detallada sobre cuándo comenzaron las investigaciones sobre estos hechos.