El Concello continúa apostando por limpiar caminos municipales para prevenir incidencias
Caldas continúa apostando por actuaciones de limpieza y desbroce de pistas, caminos y parcelas municipales, con especial atención en las parroquias del rural .
El Concello está trabajando para tramitar y adjudicar este nuevo contrato con un valor estimado en más de 180.000 euros. Los trabajos tendrán una duración de 12 meses, con posibilidad de prorrogarse hasta dos años, con carácter anual. “O Concello dispón de maquinaria, pero non conta co persoal suficiente para poder abarcar todo o ámbito municipal, de aí a importancia de licitar este tipo de servizo”, apuntó el alcalde, Jacobo Pérez Gulín.
“Zonas nas que sempre se rexistraban problemas por acumulación de auga, como en Dona Urraca ou na Rúa Fornos, esta vez respostaron mellor, gracias a traballos de mantemento feitos previamente”, explicó el alcalde.
“Evidentemente, hai puntos como A Tafona nos que é moi difícil contar ao río cando temos rexistros de chuvia tan altos, pero eses traballos de limpeza sen dúbida axudaron a que non se rexistrasen máis incidencias”, señaló Pérez.