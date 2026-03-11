Caldas “non contempla risco” de perder los fondos europeos para la Carballeira y el Museo Abierto 24/7

La Carballeira de Caldas de Reis Gonzalo Salgado

Tras la última denuncia del grupo municipal del Partido Popular de Caldas en la que aseguraron que el gobierno corría el riesgo de perder 254.100 euros de fondos europeos para finalizar la reforma integral de la Carballeira, el teniente de alcalde, Manuel Fariña, se muestra tranquilo y asegura que “de momento as obras van en prazo e non contemplamos risco ningún”.

El mismo Fariña es consciente de que el próximo 31 de mayo todos los trabajos deben estar ejecutados. Sin embargo, también aclara que el ejecutivo tendrá hasta finales del mes de junio para justificar la subvención, es decir, para llevar a cabo todo el trámite administrativo que se requiere.

Este proyecto se centra principalmente en dos vertientes: los trabajos en la Carballeira, para recuperar la riqueza botánica del parque jardín y mejorar la estética y funcionalidad del espacio, y, por otra parte, la creación del Museo Abierto 24/7.

En lo que respecta a la restauración de la Carballeira los trabajos se iniciaron el pasado mes de noviembre y la empresa adjudicataria, Xestión Ambiental de Contratas, S.L., asegura que “en principio” deberían acabar a finales de este mes. “Nos llovió mucho, pero en principio lo que falta es plantar alguna especie más que viene de fuera y el tema de la iluminación en el que estamos pendientes del proveedor”, explica Miguel, el gestor de la empresa.

Nueva licitación

A su vez el propio Concello licitó hace solo unos días el último contrato -por valor de 471.960 euros- pendiente para finalizar la creación del Museo Abierto 24/7 e instalar el videomapping en el Paseo dos Plátanos, una propuesta para mejorar la experiencia de visita también en horario nocturno.

Pero estos no son los únicos contratos que recoge este proyecto. El servicios de comunicación y acción social para ofrecer información en el Museo Abierto 24/7 también está pendiente de ejecutarse, un contrato que, tal y como asegura Fariña, sufrió retrasos en la licitación.

Finalmente, se prevé que se instale próximamente un ascensor en el auditorio que conectará con la sala de exposiciones. Allí se ubicará el Museo Abierto 24/7 que contará con 200 metros cuadrados repartidos en dos pisos. Este otro contrato ascendió a los 67.331 euros.

En manos de las empresas

A pesar de la infinidad de tramitaciones pendientes de resolución, el nacionalista tiene claro que si las empresas que se presentan a la oferta no cumplen las condiciones y los plazos, se perderá la subvención, pero en este caso el Concello no tendrá que asumir el pago al no haberse ejecutado dichos trabajos. “Isto é algo que pode pasar en calquer subvención”, sentencia Fariña, y añade, “a única parte que perdemos é a derivada das baixas económicas que van ofertando as empresas, pero pensamos que se está cumprindo e vai ben”.