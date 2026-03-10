Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas

La Festa da Primavera de Caldas se celebrará este año en los días grandes de la Semana Santa

Será el jueves 2 de abril, el viernes 3 y el sábado 4 de abril

Fátima Pérez
10/03/2026 22:05
Festa da Primavera en Caldas
Caldas celebrará su Festa da Primavera en los días centrales de la Semana Santa: el jueves 2 de abril, el viernes 3 y el sábado 4 de abril. Así lo anunció el teniente de alcalde, Manuel Fariña, quien asegura que buscan aprovechar el tirón de las vacaciones para ofrecer una programación de gran calidad.

Tal y como asegura Fariña, esta edición pretende superar todas las expectativas ofreciendo un equilibrio atractivo entre las festividades religiosas y la celebración de la primavera con música y el ambiente festivo de las orquestas.

En cuanto a la programación, Fariña destaca que el Concello hará público el cartel  en los próximos días. Como hasta ahora, el primer día estará centrada en la música electrónica y los dos siguientes habrá actuaciones de conocidas orquestas. Los espectáculos serán totalmente gratuitos para los vecinos.

Uno de los objetivos de la Festa da Primavera, tal y como apunta Fariña, es revitalizar la economía local. “Caldas vai volver ser un fervedoiro de xente, vai botar por fóra coma nunca”, sentencia el nacionalista. 

