La Festa da Primavera de Caldas se celebrará este año en los días grandes de la Semana Santa

Festa da Primavera en Caldas Cedida

Caldas celebrará su Festa da Primavera en los días centrales de la Semana Santa: el jueves 2 de abril, el viernes 3 y el sábado 4 de abril. Así lo anunció el teniente de alcalde, Manuel Fariña, quien asegura que buscan aprovechar el tirón de las vacaciones para ofrecer una programación de gran calidad.

Tal y como asegura Fariña, esta edición pretende superar todas las expectativas ofreciendo un equilibrio atractivo entre las festividades religiosas y la celebración de la primavera con música y el ambiente festivo de las orquestas.

En cuanto a la programación, Fariña destaca que el Concello hará público el cartel en los próximos días. Como hasta ahora, el primer día estará centrada en la música electrónica y los dos siguientes habrá actuaciones de conocidas orquestas. Los espectáculos serán totalmente gratuitos para los vecinos.

Uno de los objetivos de la Festa da Primavera, tal y como apunta Fariña, es revitalizar la economía local. “Caldas vai volver ser un fervedoiro de xente, vai botar por fóra coma nunca”, sentencia el nacionalista.