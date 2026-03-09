El San Clemente celebra el 8-M con un podcast del programa Erasmus+

Silvia Serchi y Stefania Morganti en el programa de Radio Clementina

Gracias al programa Erasmus+, el CEIP San Clemente de Caldas acogió esta pasada semana a dos profesoras de la Escuela Primaria de San Gimignano, un pueblo italiano ubicado al sudoeste de Florencia. Con este programa, tanto alumnado como profesorado de cualquier país europeo puede realizar estancias en un país distinto al suyo para aprender nuevos métodos de estudio o de docencia.

Durante su estancia de ‘job shadowing’, es decir, su estadía para aprender observando los métodos que se llevan a cabo en el centro caldense, las docentes italianas se sumergieron en el día a día del San Clemente, poniendo el foco en dos de los pilares del centro: la radio escolar y la atención a la diversidad.

El objetivo era precisamente poder inspirar a las docentes italianas para instalar su propia emisora de radio escolar inspirada en el proyecto caldense, ‘Radio Clementina’.

Como broche de oro a esta experiencia internacional, crearon un programa especial con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebró este pasado domingo 8 de marzo. En esta emisión, las docentes italianas -Silvia Serchi y Stefania Morganti- fueron las protagonistas al compartir algunas de sus vivencias como mujeres y educadoras. Todo el alumnado participó activamente en esta nueva entrevista en la que las profesoras compartieron algunos aspectos que llamaron su atención tras su visita a Galicia, como su gastronomía o la hospitalidad de la gente.

Matrículas abiertas

El centro caldense mantiene abierto además el plazo de matrículas desde el pasado 1 de marzo y hasta el 20 de marzo para el próximo curso escolar.

Además ofrece también visitas abiertas de lunes a viernes en horario de 9:30 a 16:30 horas para conocer las instalaciones y los servicios del centro escolar.