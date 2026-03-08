El PP denuncia que el Concello de Caldas está a punto de perder 254.100 euros de fondos europeos para la reforma integral de A Carballeira
El PP de Caldas denuncia que el Ayuntamiento está a punto de perder 254.100 euros de fondos europeos “que impedirían rematar a reforma integral da Carballeira, pola súa nula xestión”. Los populares achacan esta situación exclusivamente al bipartito encabezado por Jacobo Pérez y Manuel Fariña, “posto que este proxecto data de 2022 e teñen, catro anos despois, aínda sen licitar o citado contido interpretativo, polo que é moi probable que non se dea rematado antes do 31 de maio, que é o prazo límite para a xustificación do emprego destes fondos europeos”.
Pero, el PP indica que el Ejecutivo local sigue con su “fuxida cara adiante”, puesto que en el último pleno extraordinario y urgente se levantó un reparo de legalidad sobre el uso de ese dinero con el objetivo de intentar licitar, contratar y ejecutar un contrato de 254.100 euros en apenas dous meses e medio. “Precisamente por isto, a Intervención Municipal puxo o citado reparo, xa que advirte de que hai un grave risco de que non se perciba esta axuda polo incumprimento do prazo e, ademais, non hai partida propia e estase en situación de insuficiencia orzamentaria para pagalo con fondos municipais se, como todo apunta, non chega o diñeiro de Europa”, señalan desde las filas populares.
“O prego está redactado e agora, tras levantarse o reparo só cos votos de PSOE e BNG, xa que nós abstivémonos ante esa animalada administrativa, vaise sacar a licitación, pero ten que ir ao Boletín da UE e que discorran os correspondentes prazos, polo que, consideramos que os estos, tal e como indica Intervención, teñen moitas posibilidades de incumprirse, e por elo perderíanse estes cartos e todo isto débese exclusivamente á ‘xestión cero’ do Goberno local”, dijo el portavoz popular, Fernando Pérez.
El concejal del PP de Caldas recalcó que esta situación es “moi grave” y se enmarca en la “absoluta chapuza” del Gobierno local en la reforma de A Carballeira, “xa que concedéronse 1,4 millóns de euros, que os veciños non ven por ningures porque, xa feitas gran parte das obras, ese emblemático paraxe segue nun estado lamentable, e agora podese non chegar a tempo para rematalas con financiamento europeo e van deixar un pufo considerable que non hai con que pagalo”.
Por último, Fernando Pérez explicó que la gestión de la mejora de A Carballeira “é o triste exemplo perfecto da incapacidade de xestión do Goberno local”, ya que, según afirma, el dinero que les conceden las demás administraciones “non chega finalmente a Caldas e non redunda na cidadanía”. Y agregó como ejemplos “os incumprimentos dos convenios para os viais e o aparcadoiro do IES Aquis Celenis e nin se iniciou, ou da posta a disposición dos terreos do centro de saúde a prol de Sanidade, que xa acumula un retraso dun ano desde sinatura do convenio".