Diario de Arousa

Caldas

Nuevo capitulo en las obras del San Clemente: el Concello pide que se cuide la seguridad tras los últimos incidentes

Al parecer la empresa adjudicataria habría manipulado amianto en la cubierta con el profesorado en el interior y provocado una inundación en la planta superior

Fátima Pérez
27/02/2026 22:00
El estado del CEIP San Clemente
El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña, denuncia una nueva situación crítica en las obras que la Xunta está ejecutando en el CEIP San Clemente. Al parecer la empresa adjudicataria habría manipulado amianto en la cubierta con el profesorado en el interior y provocado una inundación en la planta superior impidiendo impartir las clases.

El CEIP San Clemente de Caldas

Sin luz, con frío y al límite: el colegio San Clemente pide el apoyo del Concello de Caldas

Ya el pasado mes de octubre el centro manifestó sus quejas al esperar que la Consellería reactivara los trabajos que habían quedado paralizados después de quebrar la empresa adjudicataria. Ahora, aunque las obras estaban en marcha, parece que vuelve a haber problemas y por ello el nacionalista lamenta la incapacidad de la Xunta y pide que se haga cargo y solucione estos problemas para finalizar la obra cuanto antes.

“A Xunta promoveu a reforma do edificio para intentar calmar as queixas porque non se atendían ningunhas das necesidades educativas do CEIP, e agora esas obras que ían ser o maná están a supoñer problemas un día si e outro tamén”, denuncia el responsable del BNG, quien además anunció que el Conello contratará por su cuenta a un profesional para que evalúe la seguridad de la cubierta y determine si es adecuado dar uso a la planta superior o dejarla cerrada.

