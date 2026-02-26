El I Concurso de Tapas de Caldas ya tiene fecha y locales participantes

Una degustación de tapas en Arousa Cedida

Caldas ya tiene fecha para celebrar su I Concurso de Tapas, una iniciativa que nace gracias a la colaboración del Concello con el sector hostelero del municipio.

La cita será el último fin de semana de marzo, del 27 al 29, y la previsión es que participen entre diez y doce locales. Así lo confirmó el responsable de la Asociación de Hostelería y Hospederias de Caldas de Reis, Jesús Fariña, quien también aseguró que se trata además de una iniciativa fantástica para premiar la creatividad, lo tradicional y aprovechar la ocasión para ensalzar también algún producto local de la zona.

Como es propio de este tipo de certámenes, las elaboraciones serán valoradas por un jurado profesional conformado por la cocinera televisiva Coque Fariña, conocida por su participación en el programa Quen anda aí?; Fran Jamardo, del espacio gastronómico Indo e Vindo; y finalmente Xoanqui Ameixeiras, también conocido por su implicación en el programa de la TVG ya mencionado. Este último, tal y como apunta la asociación, aún no está confirmado pero esperan poder contar con su participación.

En esta primera edición cada local elaborará únicamente una tapa, eso sí, podrán escoger si su propuesta es salada o dulce. “Se les da ambas opciones y se les pedirá que, en la medida de lo posible, transformen lo tradicional en algo innovador”, explica Fariña, quien adelanta su intención de celebrar una segunda edición si todo sale bien.

Precios y sorteos

En cuanto al precio de las tapas, tras las reuniones que se llevaron a cabo en estos días para sentar las bases del certamen, se decretó que el precio se mueva entre los 3 y los 3,5 euros.

Además, todos los comensales que prueben alguna de las elaboraciones entrarán en un sorteo, al igual que aquellos que prueben todas las tapas propuestas en el concurso, en cuyo caso entrarán en otro sorteo distinto. Ambos están aún por definir.

Precisamente en cuanto a galardones no solo se premiará la participación del público de Caldas y de los alrededores, la intención de la asociación y del gobierno local es reconocer también la tapa ganadora. “Se habló con el Concello para intentar hacer un guiño a la tapa que gane este certamen en el festival PortAmérica, pero es algo que aún está por verse”, explica Fariña.

Las tapas se podrán probar desde el viernes 27 a partir de la última hora de la tarde; el sábado 28, tanto a mediodía como de noche; y el domingo 29 solo durante el mediodía.

Locales que participan

En esta primera edición participarán A Bodega do Roxo, O Loureiro, O Torque, O Encontro Gastrobar, el Mesón Bermaña, Roquiño Restaurante, tapería Número 2, La Burger y la Taperia 5 Jotas.

A estos se sumarán, probablemente, dos locales que aún están pendientes por confirmar su participación.