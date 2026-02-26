Dos personas resultan ilesas tras incendiarse su coche de camino al trabajo en Godos

El vehículo que quedó calcinado en Godos Cedida

Los servicios de emergencia fueron movilizados esta mañana tras recibir el aviso de que un vehículo estaba ardiendo en la parroquia de Godos, en Caldas. A pesar de los intentos por sofocar las llamas, el coche quedó totalmente calcinado, aunque no hubo que lamentar daños personales.

Al parecer, los dos hombres que viajaban en el vehículo y se dirigían a su trabajo llevaban consigo un compresor. El incendio se originó en el motor a la altura de la rotonda de San Simón y cuando vieron las llamas el conductor apartó el coche hacia un lateral de la vía antes de dar aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Ribadumia, el servicio de emergencias de Cuntis, voluntarios de Protección Civil de Caldas y la Policía Local. Sin embargo, no pudieron extinguir las llamar a tiempo y la parte delantera del vehículo quedó totalmente calcinada.