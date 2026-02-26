Mi cuenta

Caldas

La biblioteca municipal acogerá espacios gratuitos para poder practicar gallego e inglés

Serán sesiones de una hora y media de duración y si se alcanza el máximo de inscripciones podrán empezar el próximo mes de marzo

Fátima Pérez
26/02/2026 20:00
Manuel Fariña en la Biblioteca Martínez Ferro de Caldas
La Biblioteca Martínez Ferro se convertirá en un punto de encuentro de conversación en gallego e inglés. Esta iniciativa municipal nace con el objetivo de fomentar la práctica de idiomas, permitiendo a la comunidad vecinal mejorar sus destrezas lingüísticas en un ambiente acogedor y conocer además a gente nueva.

Las reuniones en gallego serán todos los miércoles a las 11:00 horas y en inglés dos sábados al mes a las 11:30 horas. Ambas tendrán una duración de una hora y media y no estarán pensadas como clases de aprendizaje, pero sí estarán dinamizadas y tutorizadas por personal de la Biblioteca y por otro personal especializado, financiado por la Concejalía de Cultura.

“Estes encontros para fomentar o diálogo e a interculturalidade son extraordinarios. Permiten pasar un momento agradable en boa compaña e ademais practicar unha lingua de maneira relaxada”, subrayó el teniente de alcalde y concejal de Cultura, Manuel Fariña.

Los grupos, tanto para practicar gallego e inglés, están en formación y aún hay plazas libres totalmente gratuitas para quien desee inscribirse. La idea, si se alcanza un número mínimo de inscripciones, es comenzar con las conversaciones el próximo mes de marzo. 

