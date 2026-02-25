El Puente Romano del Bermaña tendrá nueva iluminación, más económica y pensada para destacar en fechas festivas
El Concello de Caldas comenzó ayer la instalación de la nueva iluminación del Puente Romano del río Bermaña que pretende ahorrar en consumo energético y permitir iluminaciones especiales en fechas señaladas.
La actuación, que supera los 32.500 euros, cuenta con financiación autonómica y se prevé que permita ahorrar un 55% en consumo energético.
Para el teniente de alcalde, Manuel Fariña, este puente es también un monumento emblemático de la villa, ya que forma parte del Camino de Santiago y por lo tanto es muy transitado.
“A nova iluminación da Ponte Romana aumentará o valor e a singularidade deste noso elemento patrimonial, que a partir de agora non só poderá gozarse polo día, senón que tamén será un espazo de gran beleza durante a noite. Coa tecnoloxía que imos instalar, podemos dicir que a ponte vai ser case como unha pantalla na que se poderán proxectar luces e creatividades”, apunta Fariña.