Diario de Arousa

Caldas

El Puente Romano del Bermaña tendrá nueva iluminación, más económica y pensada para destacar en fechas festivas

Fátima Pérez
25/02/2026 08:15
El teniente de alcalde, Manuel Fariña, en el Puente Romano
El Concello de Caldas comenzó ayer la instalación de la nueva iluminación del Puente Romano del río Bermaña que pretende ahorrar en consumo energético y permitir iluminaciones especiales en fechas señaladas.

La actuación, que supera los 32.500 euros, cuenta con financiación autonómica y se prevé que permita ahorrar un 55% en consumo energético. 

Para el teniente de alcalde, Manuel Fariña, este puente es también un monumento emblemático de la villa, ya que forma parte del Camino de Santiago y por lo tanto es muy transitado. 

“A nova iluminación da Ponte Romana aumentará o valor e a singularidade deste noso elemento patrimonial, que a partir de agora non só poderá gozarse polo día, senón que tamén será un espazo de gran beleza durante a noite. Coa tecnoloxía que imos instalar, podemos dicir que a ponte vai ser case como unha pantalla na que se poderán proxectar luces e creatividades”, apunta Fariña.

