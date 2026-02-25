Caldas amplía su personal municipal con siete contratos temporales

Serán contratos de 30 horas semanales, con una duración de diez meses Cedida

El Concello de Caldas prevé reforzar un año más y de forma temporal el personal municipal, con la contratación de siete personas, a través de la Línea 3 del Programa +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

La inversión asciende a un total de 158.796 euros, que irá destinada a la contratación temporal, por un período de diez meses. La intención del gobierno local es completar con la mayor agilidad posible el proceso de selección, de manera que estos profesionales puedan arrancar cuanto antes con sus funciones.

Serán contratos de 30 horas semanales, con una duración de diez meses y podrán acceder a estos puestos personas que se encuentren inscritas en el Servizo Público de Emprego de Galicia.

Puestos a cubrir

A través de esta gestión, la Administración local pasará a contar con un oficial de 1ª de albañil, dos peones de obra pública, tres peones de limpieza y un ingeniero forestal. Todos desarrollarán sus labores hasta el 31 de diciembre de 2026.

Preferencias de contratación

Además de una prueba práctica, se tendrá en cuenta también otros factores a la hora de establecer las puntuaciones definitivas. Tendrán preferencia aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo de larga duración, así como mujeres y jóvenes con baja cualificación, mayores de 45 años, personas que puedan acreditar una discapacidad física de más del 65%, víctimas de violencia de género, familias monoparentales y personas con nivel de renta más bajo.

La Oficina Pública de Emprego se encargará de ponerse en contacto con las personas seleccionadas para informarles de la fecha, hora y lugar para recoger la documentación.

Todas estas personas tendrán un plazo de tres días hábiles para presentar la información requerida.