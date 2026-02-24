Hallan el cuerpo sin vida de un senderista en Caldas

Protección Civil de Cuntis en un operativo en el Monte Xiabre D.A.

Un hombre fue hallado sin vida ayer en una zona de monte de difícil acceso en Caldas. El cuerpo fue localizado pasadas las 21:00 horas por un grupo de amigos al darse cuenta que no había vuelto a casa.

Al parecer el fallecido, que tenía unos 50 años, había salido de ruta con este mismo grupo el domingo. Sin embargo, el lunes decidió continuar el recorrido en solitario, aunque había quedado con sus compañeros de volver a la hora de la comida.

Al no presentarse, estos comenzaron a preocuparse e iniciaron su búsqueda por el monte Xiabre. Lograron encontrar su cuerpo a última hora de la tarde al conocer el itinerario de la ruta y la zona por la que se encontraba. De no haber sido así, las labores de rastreo podrían haberse prolongado, dado que el cuerpo se encontraba en un área de difícil acceso.

Por el momento, no se han determinado las causas del fallecimiento, pero las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de un infarto.

En el operativo participaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos de Vilagarcía, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, y voluntarios de Protección Civil del Concello Cuntis.