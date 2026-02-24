Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas

El cantautor Miguel Froján cerrará su gira este domingo con un concierto solidario en Caldas

Fátima Pérez
24/02/2026 08:00
El cantautor Miguel Froján pondrá el broche final a su gira ‘Frágil Tour’ con un concierto especial este domingo 1 de marzo a las 19:00 horas en el salón de actos del CPR San Fermín, en Caldas. El espectáculo de cierre de gira contará con artistas invitados y colaboraciones, que convertirán la cita en un evento único y cargado de emoción para el público.

Además, más allá del carácter musical, el concierto tendrá también un importante componente solidario. Un euro de cada entrada - que ya están disponible por 10 euros- se donará a la Asociación Somasca Emiliani, entidad que desarrolla una destacada labor social y educativa con menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Con esta iniciativa, el artista busca reforzar el papel de la música como herramienta de compromiso social y apoyo comunitario.

La música de Miguel Froján se caracteriza por un estilo cercano y emocional, donde el formato de cantautor se mezcla con arreglos contemporáneos y letras introspectivas que abordan vivencias personales, emociones cotidianas y reflexiones sobre la fragilidad humana. El artista llega a esta cita tras haber presentado esta gira en ciudades como Barcelona, Madrid o Pontevedra. 

