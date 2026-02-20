La sardiña más reivindicativa se viste contra la Variante para despedir el Entroido de Caldas
Como novedad este año el velorio y la salida del cortejo fúnebre será desde A Tafona a las 20:00 horas
Caldas despedirá esta tarde su Entroido 2026 con el clásico Enterro da Sardiña que este año se caracteriza por un componente reivindicativo y representativo del último año: irá vestida como integrante de la Plataforma contra la Variante Oeste de Caldas, la propuesta del Ministerio que movilizó a todo el municipio para evitar “a morte do rural”.
Este año el velorio y la salida del cortejo fúnebre, que será a partir de las 20:00 horas, se situará en A Tafona, a donde se llevaron una buena parte de los actos de la programación del Entroido. Tal y como marca la tradición las personas asistentes están invitadas a vestirse de luto para rendir homenaje a la protagonista de las fiestas.
El cortejo fúnebre, en el que participarán representantes de una ficticia Corporación municipal, de la Guardia Civil y más autoridades, recorrerá lugares como Campo da Torre y la rúa Real, antes de lanzarse al río Umia desde el puente de A Ferrería. Tras las fuertes lluvias que azotaron el municipio, se prevé que el río vaya cargado y “agárdase que a sardiña chegue polo menos ata Cambados”, bromeaba el teniente de alcalde, Manuel Fariña.
La fiesta contará con la música de la Banda Municipal de Caldas y la Batucada de la escuela de música. “Vamos ter tradición, festa, moita retranca e as lexítimas reclamacións da xente de Caldas nunha noite na que se prevé que o tempo respecte a comitiva”, sentenciaba Fariña.