La sardiña más reivindicativa se viste contra la Variante para despedir el Entroido de Caldas

Enterro da Sardiña en Caldas, en su última edición Gonzalo Salgado

Caldas despedirá mañana su Entroido 2026 con el clásico Enterro da Sardiña que este año se caracteriza por un componente reivindicativo y representativo del último año: irá vestida como integrante de la Plataforma contra la Variante Oeste de Caldas, la propuesta del Ministerio que movilizó a todo el municipio para evitar “a morte do rural”.

Este año el velorio y la salida del cortejo fúnebre, que será a partir de las 20:00 horas, se situará en A Tafona, a donde se llevaron una buena parte de los actos de la programación del Entroido. Tal y como marca la tradición las personas asistentes están invitadas a vestirse de luto para rendir homenaje a la protagonista de las fiestas.

El cortejo fúnebre, en el que participarán representantes de una ficticia Corporación municipal, de la Guardia Civil y más autoridades, recorrerá lugares como Campo da Torre y la rúa Real, antes de lanzarse al río Umia desde el puente de A Ferrería. Tras las fuertes lluvias que azotaron el municipio, se prevé que el río vaya cargado y “agárdase que a sardiña chegue polo menos ata Cambados”, bromeaba el teniente de alcalde, Manuel Fariña.

La fiesta contará con la música de la Banda Municipal de Caldas y la Batucada de la escuela de música. “Vamos ter tradición, festa, moita retranca e as lexítimas reclamacións da xente de Caldas nunha noite na que se prevé que o tempo respecte a comitiva”, sentenciaba Fariña.