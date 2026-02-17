El alcalde de Caldas se reunirá con los vecinos antes de iniciar las obras en Campo da Torre

El alcalde, Jacobo Pérez, en el entorno de Campo da Torre Cedida

El Concello de Caldas prevé que los trabajos para la humanización y mejora del entorno del Campo da Torre se inicien en las próximas semanas y, por ello, el alcalde, Jacobo Pérez, se reunirá con la comunidad vecinal para informar de los detalles del operativo de seguridad y del plan de tráfico que deberá ponerse en marcha mientras duren los trabajos.

Aunque aún no hay una fecha para esta reunión informativa con el vecindario de la zona, era algo que el alcalde ya había avanzado tras las jornadas por parroquias a comienzos de año. Su intención entonces era precisamente poder realizar este tipo de convocatorias para informar y conocer de primera mano posibles problemas o peticiones.

Obras hasta después de verano

En cuanto a los trabajos, que se llevarán a cabo en una superficie de unos 2.500 metros cuadrados, el plazo de ejecución previsto en el contrato es de seis meses, por lo que, de no producirse ningún contratiempo inesperado, la esperada remodelación de esta zona tan importante para la villa termal será una realidad después del verano.

La empresa encargada de acometer la obra será Excavaciones y Construcciones Manuel Pérez Portela Sociedad Limitada y el presupuesto del proyecto asciende a un total de 764.866 euros, de los que unos 600.000 serán financiados a través del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra, mientras que el restante serán recursos propios de las arcas municipales.

“Este é un proxecto prioritario para o goberno local, co que queremos consolidar a mobilidade peonil e ciclista no Campo da Torre, afianzando a seguridade viaria”, sentencia Pérez.