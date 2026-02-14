Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas

El San Clemente celebra el Día de la Radio con una entrevista al alcalde

Fátima Pérez
14/02/2026 07:53
Cedida
El alumnado de 6º de Primaria del CEIP San Clemente de Caldas celebró ayer el Día de la Radio con un nuevo programa de su proyecto Radio Clementina y con un invitado especial: el alcalde, Jacobo Pérez. 

Los jóvenes mostraron su interés por el trabajo que se realiza en la Administración local y las obligaciones que conlleva el cargo de alcalde. Además, también preguntaron al regidor cuestiones más personales, como cuáles son sus primeros recuerdos sobre la radio o cuál es su música favorita.

A través de 'Radio Clementina', el centro de Caldas busca acercar este medio -la radio-como herramienta útil para la enseñanza, implicando al alumnado. La buena labor de la comunidad escolar en este ámbito ya le ha servido para alcanzar diferentes premios en los últimos años.

