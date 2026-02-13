Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas

Los propietarios del árbol que destrozó un coche en Caldas tenían orden de limpiar la finca

Al parecer los propietarios no llevaron a cabo la limpieza que se les exigía y ahora se podrían enfrentar a graves consecuencias legales

Fátima Pérez
13/02/2026 20:58
Un árbol cae y destroza un vehículo en Cesariños San Andrés de Cesar
El Concello de Caldas asegura que la parcela donde se encontraba el pino que cayó este jueves sobre un vehículo en la carretera EP-8002, en el lugar de Cesariños, debía estar limpia y sin árboles.

El gobierno local explica que el pino se encontraba en una finca, pero que había emitido un aviso a las personas propietarias de la parcela para que limpiaran el área al encontrarse dentro de una franja de seguridad conforme a la Ley de Montes.

Un árbol cae y destroza un vehículo en Cesariños San Andrés de Cesar

Un árbol cae sobre un vehículo en Caldas y deja a su conductora atrapada en el interior

Al parecer los propietarios no llevaron a cabo la limpieza que se les exigía y ahora se podrían enfrentar a graves consecuencias legales si la joven que resultó afectada en el accidente decide interponer una denuncia.

Con vida de milagro

El siniestro se produjo sobre las 15:00 horas, cuando un árbol de grandes dimensiones cayó sobre el vehículo, que quedó totalmente destrozado, y dejó atrapada a su conductora, una joven de unos 20 años que resultó herida leve y fue trasladada a Montecelo.

