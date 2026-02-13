Los propietarios del árbol que destrozó un coche en Caldas tenían orden de limpiar la finca
Al parecer los propietarios no llevaron a cabo la limpieza que se les exigía y ahora se podrían enfrentar a graves consecuencias legales
El Concello de Caldas asegura que la parcela donde se encontraba el pino que cayó este jueves sobre un vehículo en la carretera EP-8002, en el lugar de Cesariños, debía estar limpia y sin árboles.
El gobierno local explica que el pino se encontraba en una finca, pero que había emitido un aviso a las personas propietarias de la parcela para que limpiaran el área al encontrarse dentro de una franja de seguridad conforme a la Ley de Montes.
Al parecer los propietarios no llevaron a cabo la limpieza que se les exigía y ahora se podrían enfrentar a graves consecuencias legales si la joven que resultó afectada en el accidente decide interponer una denuncia.
Con vida de milagro
El siniestro se produjo sobre las 15:00 horas, cuando un árbol de grandes dimensiones cayó sobre el vehículo, que quedó totalmente destrozado, y dejó atrapada a su conductora, una joven de unos 20 años que resultó herida leve y fue trasladada a Montecelo.