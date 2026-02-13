Este es el cantante de la Panorama City que lleva el nombre de Caldas a la final del Benidorm Fest 2026

Kennet sobre el escenario de la Panorama City Cedida

Caldas tendrá representación en la gran final del Benidorm Fest 2026. Kennet, integrante de la Orquesta Panorama en su nuevo formato más compacto, Panorama City, logró este pasado martes el pase a la final del certamen con su propuesta ‘Los Ojos No Mienten’.

El artista, de raíces venezolanas y actualmente miembro de una de las formaciones musicales más emblemáticas del panorama autonómico, se subió al escenario del Palau d’Esports con un potente tema afro-pop con pinceladas urbanas y toques de R&B. Su actuación convenció tanto al jurado, quien votó en primer lugar, como al público.

La presencia de Kennet en la final supone también un escaparate nacional para la Orquesta Panorama, y por ende para Caldas, la villa que vio nacer esta formación.

Trayectoria

La trayectoria del cantante comenzó con tan solo 11 años como finalista en La Voz Kids España, donde formó parte del equipo de David Bisbal bajo el nombre artístico de Carlos Alfredo. Desde entonces, su evolución ha sido constante pasando por varias orquestas y proyectos musicales, “ese pequeñín de nombre Carlos pasó a soñar en grande y a convertirse en Kennet”, contaba en su presentación. Mañana volverá a interpretar ‘Los Ojos No Mienten’ en la ciudad alicantina en una final en la que competirán 12 artistas: seis clasificados de la primera semifinal y otros seis de la segunda.

El Benidorm Fest celebra este año su quinta edición y aunque tradicionalmente el certamen servía también para conocer el nombre de nuestro representante en Eurovisión, en esta ocasión España ya ha anunciado que no participará en el festival europeo, pero Kennet aún puede levantar el trofeo de un festival de gran renombre nacional.