Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Un árbol cae sobre un vehículo en Caldas y deja a su conductora atrapada en el interior

La mujer, de unos 22 años, fue excarcelada y trasladada al hospital de Montecelo 

Fátima Pérez
11/02/2026 17:14
Un árbol cae y destroza un vehículo en Cesariños San Andrés de Cesar
Un árbol cae y destroza un vehículo en Cesariños San Andrés de Cesar
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los temporales continúan causando estragos en las carreteras y esta vez fue en Caldas, en el lugar de Cesariños en la parroquia de San Clemente de Cesar, donde un árbol de unos 3.000 kilos cayó sobre un vehículo dejándolo totalmente destrozado. La conductora, una joven de 22 años, parece que solo sufrió daños leves. 

El incidente se produjo en torno a las 16:00 horas cuando la mujer volvía del trabajo a casa. Fue en ese momento que el viento hizo caer un pino encima de su vehículo dejándola atrapada en el interior. El sistema automático del turismo alertó al 112 y la mujer comunicó a los servicios de emergencias que no era capaz de salir. 

Una zona totalmente anegada en la parroquia de Godos

Caldas mantiene la calma ante la crecida del Umia y ya se prepara para el próximo temporal

Más información

Al lugar se desplazó la Policía Local de Caldas, Bomberos de Vilagarcía, Protección Civil de Cuntis y Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Cuando llegaron al lugar forzaron una puerta y pudieron excarcelar a la mujer que fue trasladada posteriormente al hospital de Montecelo, en Pontevedra, para ser atendida. 

El sistema automático del turismo alertó al 112
El sistema automático del turismo alertó al 112
Cedida

Tal y como aseguran, la conductora del vehículo, que viajaba sola, estaba consciente pero tenía cortes en la cara producidos por los cristales de su vehículo además de múltiples contusiones por el impacto. 

La vía estuvo cortada hasta hace unos minutos, cuando los operarios pudieron retirar el turismo y el árbol que provocó el aparatoso incidente. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La fecha fijada para el remate de las tareas era el 13 de febrero

La obra de O Ramal se retrasa hasta el 30 de abril tras pedirlo la empresa
Fátima Frieiro
Imagen de losetas levantadas en calles de O Grove

Utilizar hormigón e instalar cámaras: soluciones para los problemas de calles peatonales de O Grove
C. Hierro
La Asociación Río Gallo recaudó más de 300 kilos de alimentos para mascotas en favor de la Protectora de Vilagarcía

La asociación Río Gallo recauda más de 300 kilos de alimentos para la Protectora de Vilagarcía
Fátima Pérez
Imagen de las obras en la Avenida de Pontevedra en Sanxenxo

Las obras de reparación del muro de la Avenida de Pontevedra cierran esta vía al tráfico rodado
C. Hierro