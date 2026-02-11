Un árbol cae sobre un vehículo en Caldas y deja a su conductora atrapada en el interior

Un árbol cae y destroza un vehículo en Cesariños San Andrés de Cesar Cedida

Los temporales continúan causando estragos en las carreteras y esta vez fue en Caldas, en el lugar de Cesariños en la parroquia de San Clemente de Cesar, donde un árbol de unos 3.000 kilos cayó sobre un vehículo dejándolo totalmente destrozado. La conductora, una joven de 22 años, parece que solo sufrió daños leves.

El incidente se produjo en torno a las 16:00 horas cuando la mujer volvía del trabajo a casa. Fue en ese momento que el viento hizo caer un pino encima de su vehículo dejándola atrapada en el interior. El sistema automático del turismo alertó al 112 y la mujer comunicó a los servicios de emergencias que no era capaz de salir.

Al lugar se desplazó la Policía Local de Caldas, Bomberos de Vilagarcía, Protección Civil de Cuntis y Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Cuando llegaron al lugar forzaron una puerta y pudieron excarcelar a la mujer que fue trasladada posteriormente al hospital de Montecelo, en Pontevedra, para ser atendida.

El sistema automático del turismo alertó al 112 Cedida

Tal y como aseguran, la conductora del vehículo, que viajaba sola, estaba consciente pero tenía cortes en la cara producidos por los cristales de su vehículo además de múltiples contusiones por el impacto.

La vía estuvo cortada hasta hace unos minutos, cuando los operarios pudieron retirar el turismo y el árbol que provocó el aparatoso incidente.