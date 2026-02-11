Caldas mantiene la calma ante la crecida del Umia y ya se prepara para el próximo temporal

Una zona totalmente anegada en la parroquia de Godos Gonzalo Salgado

El Concello lanza un mensaje de calma ante la crecida del río Umia y asegura que el foco ya está puesto en el nuevo frente que llegará en la madrugada del jueves al viernes. Tal y como apuntan los operarios municipales, la noche dio una tregua y permitió que el embalse bajara ligeramente.

Esta misma mañana los técnicos advirtieron de que el nivel volvería a subir progresivamente, “unos dos centímetros cada media hora”, por lo que, una vez más, los problemas podrían llegar a última hora de la tarde. “Pero si para de llover le daremos margen al Umia para bajar”, explicaban.

Según trasladó el ingeniero del embalse, al aliviar agua durante la mañana, el Umia logró descender más de un metro en su caudal, lo que permite afrontar con más margen los litros de agua que continúan cayendo. “Tenemos capacidad para asumir lo que en principio va a llover”, explica el alcalde, Jacobo Pérez, quien añade que ahora tanto el ingeniero como los técnicos tienen la vista puesta en el próximo frente que volverá a amenazar al municipio caldense durante la madrugada de mañana.

Otro de los focos está en el río Bermaña, cuya crecida no depende del embalse —como ocurre con el Umia—, sino directamente de la cantidad de precipitaciones que se registren. Este río transcurre por el centro de la villa y por ello su posible desbordamiento tendría un mayor impacto en el casco urbano. “Si el Bermaña echa fuera, el agua llegaría a toda la rúa Real, por lo que sería más aparatoso”, explica Pérez.

Prohibiciones de aparcamiento

Ante esta situación, y hasta que las condiciones meteorológicas mejoren, como medida de prevención el Concello ha prohibido dejar vehículos en los aparcamientos de A Tafona, en el Camiño Sarnadela y en la rúa Ovellas, detrás de la casa consistorial, al tratarse de las zonas con mayor riesgo por ser las primeras en anegarse cuando aumenta el caudal del Umia.