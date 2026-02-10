El Umia vuelve a estar al límite en Caldas y ya anega calles en el casco urbano y en Godos

El río Umia desbordó a su paso por Caldas D.A.

Las lluvias vuelven a causar estragos en Caldas anegando una parte del casco urbano y algunas calles en la parroquia de Godos.

Desde Protección Civil aseguran que el agua sigue subiendo y que el embalse está ya al límite. "Agora mesmo están laminando", aseguran, pero temen que esta misma tarde baje el agua desde A Estrada y afecte aún más al municipio caldense.

Ante esta situación el alcalde, Jacobo Pérez, ya ha pedido "máxima precaución" sobre todo en las zonas más anegables de Caldas. La previsión del Concello es que el caudal el Umia siga creciendo a lo largo de la jornada.

En Cuntis el Gallo amenaza

Por su parte, en Cuntis el río Gallo también ha provocado algún susto en la salida de la villa termal, cerca del Restaurante Don Manuel donde el agua salió por fuera, pero sin causar daño a viviendas o particulares. Sí resultó afectada una propiedad pero al parecer "foi pouca cousa".