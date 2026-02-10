Mi cuenta

Detenido un hombre de 35 años de Caldas por robos con fuerza y hurto en Gondomar

El caldense fue detenido cuando conducía un vehículo con el carnet retirado, dando además positivo en los controles de alcohol y drogas

Fátima Pérez
10/02/2026 17:15
La investigación se inició en octubre del 2025 a raíz de una denuncia de robo con fuerza
Cedida
La Guardia Civil detiene a un varón de 35 años de Caldas en el concello de Gondomar por dos delitos de robo con fuerza, hurto de cable telefónico y por conducir un vehículo con el carnet retirado, dando además positivo en los controles de alcohol y drogas. El ahora detenido contaba además con numerosos antecedentes policiales y, junto a él, se investigó también a otro hombre de 25 años de Gondomar.

La investigación se inició en octubre del 2025 a raíz de una denuncia de robo con fuerza en la que habría sustraído cuatro garrafas de gasolina. Casi dos meses después se registra otra denuncia por el robo de un taladro, una bomba de trasvase de agua y doce cajas plásticas de leña.

A finales de año se recibió una nueva denuncia por un delito de hurto en una gasolinera de la zona donde una persona realizó un repostaje de 66.01 euros sin abonar el coste del servicio. Además, también se registró el hurto de cable telefónico en Gondomar.

Hallan algunos objetos robados 

El 24 de diciembre los agentes encontraron las cajas de plástico y metros de funda de cable telefónico. Al parecer, tras las pesquisas de la Guardia Civil, se pudo saber dónde se había vendido el cobre del cable sustraído, por el cuál habían obtenido un beneficio de 856,80 euros.

El día 3 de febrero, en colaboración con la Policía Local de Gondomar, se localizó al vecino de Caldas y se procedió a su detención. El hombre fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo Plaza Nº 2 el cual decretó su libertad con cargos.

