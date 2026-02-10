Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas

Caldas reforzará el papel del ARI e informará sobre las ayudas que se conceden para alquilar viviendas

Fátima Pérez
10/02/2026 22:34
El Concello de Caldas refuerza el papel del Área de Rehabilitación Integral de Caldas (ARI) -que trabaja desde 2017- ofreciendo información del programa de la Xunta de Galicia para movilización de vivienda en régimen de alquiler.

Por un lado, se informará a las personas propietarias sobre las condiciones del Programa Fogar Vivo, que contempla ayudas para la rehabilitación de las viviendas que se incorporen al mercado del alquiler. Además, también se elaborará un registro de las familias demandantes de vivienda en el concello, que actualmente se acercan a las 80.

Con esto el gobierno local busca reforzar el papel de la oficina del ARI, que en estos años ya gestionó cerca de 500.000 euros en ayudas para personas propietarias de viviendas en Caldas, llegando a unas 100 actuaciones y con ayudas de hasta 24.000 euros.

Cuando la Xunta avance en la coordinación de este Programa Fogar Vivo y se conozca el nuevo Plan Estatal de Vivienda, el Concello prevé realizar una charla informativa. Caldas está considerado además como el 6º municipio de Pontevedra con mayor presión de demanda de vivienda en proporción a su población y esta condición hace que el Concello trabaje más en acciones para mejorar el acceso a la vivienda.

