Caldas

Caldas llevará su Entroido a una carpa en A Tafona por la previsión de lluvias

Tanto la fiesta de máscaras, como la fiesta infantil y el Enterro da Sardiña se celebrarán en este escenario en lugar de en la praza de Sesto Casal

Fátima Pérez
10/02/2026 18:45
Participantes en una edición anterior
Participantes del Entroido en una edición anterior
Gonzalo Salgado
El Concello de Caldas centraliza las celebraciones del Entroido en A Tafona, así tanto la fiesta de máscaras del viernes, como la fiesta infantil del lunes y el Enterro da Sardiña del día 20 de febrero se celebrarán en este escenario en lugar de en la praza de Sesto Casal.

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, aseguró que, ante la previsión de mal tiempo, el pasacalles escolar previsto para este viernes se transformará en una celebración interna en cada centro escolar. El desfile principal del domingo se mantendrá con el itinerario fijado y los más de 6.000 euros en premios.

Desfile de Entroido en Caldas de Reis en 2025

El Entroido de Caldas suma este año una fiesta privada en A Tafona y repite su desfile escolar

Fariña también subrayó que la decisión de anular el desfile escolar en el que iban a participar más de 1.000 niños y niñas de todo el municipio se tomó en conjunto con la comunidad educativa. La intención es que cada centro celebre la fiesta en sus instalaciones, para evitar preocupaciones por el mal tiempo. Además, se llevarán dulces tradicionales de Entroido a cada colegio para disfrutar de una merienda como broche final.

En cuanto al resto de la programación, Fariña explica que todo se llevará a la carpa instalada en A Tafona para prevenir las lluvias. Así, el viernes se celebrará el baile de máscaras organizado por iniciativa privada en colaboración con el Concello.

La fiesta infantil será el lunes 16 a las 17:00 horas, con sesión de DJ y espectáculo musical. Finalmente el broche final del Entroido será el Enterro da Sardiña, el viernes 20 de febrero.

El día central de las fiestas, en cualquier caso, será el domingo 15 y se llevará a cabo por las calles de la villa con un desfile en el que se repartirán 6.190 euros entre 11 categorías. El jurado valorará la animación, espectacularidad, originalidad y música en directo. Los galardones se entregarán media hora después de que finalice el desfile, sobre las 21:00 horas. 

