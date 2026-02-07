El San Clemente de Caldas celebrará este martes una jornada especial sobre investigación y arqueología

El CEIP San Clemente de Caldas Mónica Ferreirós

El CEIP San Clemente de Caldas celebrará este martes una jornada especial para conmemorar el 86 aniversario del descubrimiento del Tesoro de Caldas y celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Será el ‘Día do Tesouro’ y contará con actividades orientadas al alumnado de Primaria para visibilizar el papel de las mujeres en la investigación científica y arqueológica.

La intención del centro es poner en valor el patrimonio arqueológico local, especialmente el Tesoro de Caldas, como elemento de conexión entre el alumnado y el pasado del territorio, acercando al público la investigación y promoviendo la vocación científica.

Así, Elena Cabrejas, María Gómez Faro y Yolanda Seoane, arqueólogas del Incipit, visitarán el centro para acercar al alumnado qué es la arqueología y cómo se investiga el pasado. En total se celebrarán dos talleres participativos y contarán con el apoyo de un audiovisual creado por el San Clemente.