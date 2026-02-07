Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

El San Clemente de Caldas celebrará este martes una jornada especial sobre investigación y arqueología

El centro busca conmemorar el 86 aniversario del descubrimiento del Tesoro de Caldas y celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Fátima Pérez
07/02/2026 09:30
El CEIP San Clemente de Caldas
El CEIP San Clemente de Caldas
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El CEIP San Clemente de Caldas celebrará este martes una jornada especial para conmemorar el 86 aniversario del descubrimiento del Tesoro de Caldas y celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Será el ‘Día do Tesouro’ y contará con actividades orientadas al alumnado de Primaria para visibilizar el papel de las mujeres en la investigación científica y arqueológica.

La intención del centro es poner en valor el patrimonio arqueológico local, especialmente el Tesoro de Caldas, como elemento de conexión entre el alumnado y el pasado del territorio, acercando al público la investigación y promoviendo la vocación científica.

Así, Elena Cabrejas, María Gómez Faro y Yolanda Seoane, arqueólogas del  Incipit, visitarán el centro para acercar al alumnado qué es la arqueología y cómo se investiga el pasado. En total se celebrarán dos talleres participativos y contarán con el apoyo de un audiovisual creado por el San Clemente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El Premio 'Ramón Doval recayó en Carlos Gude Parada, trabajador del turno de noche del área de Producción de la parcela 13 de la compañía

Congalsa pondrá en marcha este año en el polígono industrial de A Tomada sus nuevas instalaciones con 26 millones de inversión
Chechu López
Galiza Nova eligió a David Casais y Elsa Santamaría como sus nuevos responsables en la comarca barbanzana

David Casais y Elsa Santamaría fueron elegidos como nuevos responsables comarcal y de organización de Galiza Nova
Chechu López
Portonovo y Umia juegan este domingo como locales

El Portonovo recibe al Tyde pendiente del estado del campo de Baltar
Gonzalo Sánchez
Mariola Sampedro defendió que tendrá más ediles para defender los intereses vecinales

El Ayuntamiento de Ribeira saca a contratación por unos 125.000 euros el servicio de prevención ajena en sus cuatro especialidades
Chechu López