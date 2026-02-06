De Caldas hasta Guatemala: un viaje para trabajar en favor de los menores vulnerables

Socorro Tobío y Elisa Souto en el centro de Guatemala Cedida

Desde este miércoles Socorro Tobío y Elisa Souto están en Guatemala. Concretamente en el Instituto Emiliani Somascos y Hogar de Huérfanos Santa Teresa. Ambas viajaron a este país desde Caldas gracias a la ONG Emiliani que trabaja en favor de menores vulnerables “siguiendo las huellas de San Jerónimo Emiliani”.

Esta iniciativa nació en el Colegio San Fermín - Padres Somascos de Caldas. Esta orden religiosa abrió centros en 24 países y en los cinco continentes, “nosotras llevamos colaborando con ellos desde que se creó la ONG”, explica Socorro.

“Mucha gente que colabora con la ONG trabaja pero nosotras estamos jubiladas y nos podemos adaptar a las necesidades y los tiempos” Socorro Tobío

Aunque lo más común es que traten de captar socios a través de actividades, festivales escolares con sorteos para conseguir fondos o mercadillos solidarios, ahora también pueden prestar apoyo en lugares que lo necesiten. "El voluntario surgió hace unos años, se nos ofreció la oportunidad y nuestro primer viaje fue en 2024 a Tunja, en Colombia”, cuenta Tobío. A la ciudad colombiana viajaron en total 4 voluntarios, tres de Galicia y uno de Madrid, donde también se encuentra un centro gestionado por la misma orden religiosa de los Padres Somascos.

“En Colombia pudimos ver las necesidades de primera mano. No sabía si iba a repetir, pero ahora sé que es una experiencia preciosa aunque también es muy dura porque no vuelves a ver a los niños”, narra Socorro, quien tras su viaje a Colombia decidió ahora volar a Centroamérica para vivir de nuevo una experiencia que le recomienda “a todo el mundo”.

Más tiempo para ayudar

A pesar de animar y buscar voluntarios para vivir esta experiencia o colaborar con la ONG, Socorro es consciente de que tanto ella, como su compañera de viaje Elisa, es muy afortunada y puede adaptarse a los tiempos y las necesidades de la asociación. “Mucha gente que colabora trabaja pero nosotras estamos jubiladas y nos podemos adaptar, por eso nos ponemos a disposición de los centros”, explica.

Antes de embarcarse a Guatemala tanto Socorro como Elisa tuvieron una reunión previa con el director del centro latino para conocer un poco más sobre las condiciones del lugar y sus necesidad. En total la escuela cuenta con más de 1.000 alumnos matriculados, pero solo 15 se encuentran en régimen de internos. Será con estos con los que trabajarán las voluntarias caldenses.

El próximo 2 de marzo volverán a Caldas para poner en común su vivencia con los miembros de la ONG y seguir apoyando así la lucha por los derechos infantiles.