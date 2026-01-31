Un coche queda calcinado tras incendiarse de madrugada en Saiar

El Coche calcinado en Caldas Cedida

Un vehículo resultó totalmente calcinado esta madrugada en el lugar de Cardin, en la parroquia de Saiar, en Caldas.

Era una mujer la que circulaba con el turismo en torno a las 4:00 horas de la madrugada cuando el coche comenzó a arder, por lo que la conductora se vio obligada a apartarlo hacia una cuneta y salir del vehículo rápidamente. Ella no sufrió ningún daño, pero el coche quedó totalmente calcinado y, aunque los operarios no pudieron concretar las causas de lo sucedido, todo apunta a que pudo deberse a un fallo mecánico.

Al lugar se desplazó el equipo de Protección Civil de Cuntis, así como los operarios de Bomberos de Vilagarcía de Arousa.