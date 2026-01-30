Siaba Crespo, jueza del Tribunal de Caldas, asciende a magistrada tras un acto de jura en el TSXG

Sabela Siaba Crespo situada a la derecha tras su ascenso a magistrada Cedida

La jueza Sabela Siaba Crespo, de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Caldas de Reis ascendió a magistrada en un acto que celebró elTribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En total fueron cuatro juezas las que ascendieron a magistradas por años de antigüedad.

Al acto, presidido por Ignacio Picatoste Sueiras, presidente del TSXG, asistió también el presidente de la Sala de lo Social, Luis Fernando de Castro Mejuto y el secretario de Gobierno del TSXG, Juan José Martín Álvarez, así como miembros da Sala de Gobierno, familiares y amigos de las magistradas.

Durante su intervención, Picatoste aseguró que estas nuevas magistradas “forman parte activa e moi recoñecible da xudicatura galega”, y a su vez señaló que ejercen “con rigor, con profesionalidade e cunha clara conciencia da responsabilidade que implica a nosa función”.

Siaba Crespo continuará en Caldas tras el ascenso, ya que todas las nuevas condecoradas continuarán desempeñando sus funciones en sus actuales destinos.