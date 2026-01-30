Siaba Crespo, jueza del Tribunal de Caldas, asciende a magistrada tras un acto de jura en el TSXG
En total fueron cuatro las juezas que recibieron este reconocimiento por años de antigüedad
La jueza Sabela Siaba Crespo, de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Caldas de Reis ascendió a magistrada en un acto que celebró elTribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En total fueron cuatro juezas las que ascendieron a magistradas por años de antigüedad.
Al acto, presidido por Ignacio Picatoste Sueiras, presidente del TSXG, asistió también el presidente de la Sala de lo Social, Luis Fernando de Castro Mejuto y el secretario de Gobierno del TSXG, Juan José Martín Álvarez, así como miembros da Sala de Gobierno, familiares y amigos de las magistradas.
Durante su intervención, Picatoste aseguró que estas nuevas magistradas “forman parte activa e moi recoñecible da xudicatura galega”, y a su vez señaló que ejercen “con rigor, con profesionalidade e cunha clara conciencia da responsabilidade que implica a nosa función”.
Siaba Crespo continuará en Caldas tras el ascenso, ya que todas las nuevas condecoradas continuarán desempeñando sus funciones en sus actuales destinos.