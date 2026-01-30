Las monjas aseguran que no dejarán la gestión del asilo de Caldas de Reis a corto plazo

El asilo de Caldas acoge en sus instalaciones a cerca de 90 personas mayores Mónica Ferreirós

Aunque el pasado mes de octubre las Hermanitas de los Ancianos Desamparados que gestionan el Asilo de Caldas anunciaron su intención de cesar la actividad, una de las responsables de la congregación, en Santiago, asegura que “todo está aún muy prematuro” y que el Asilo no cerrará sus puertas próximamente.

“La idea del Concello y la nuestra es mantener la residencia y que todo quede tal cual está”, explica, pero tiene claro que la negociación está en fase inicial y poco puede avanzar.

Una de los principales problemas con el que se topó el Concello en el arranque de esta negociación fue la polémica de la titularidad del inmueble, ya que el ejecutivo tiene claro que le pertenece, pero -según apunta- las Hermanitas consideran que parte del edificio sería de la congregación.

La gestión del asilo de Caldas atraviesa un debate sobre la titularidad del inmueble Más información

Desde Santiago no lo confirman, solo aclaran que deben informarse y “ver cómo está el edificio y qué es lo que legalmente está establecido”, a partir de ahí llegarán a un acuerdo.

En Caldas son un total de 87 personas mayores las que se encuentran alojadas en el asilo y por el momento allí se mantendrán, ya que el futuro de la gestión del inmueble parece que se prolongará en el tiempo.

¿Qué pasó en Cambados?

Una situación similar se vivió en Cambados en 2024 cuando se cerraron las puertas de su asilo gestionado por esta misma congregación, eso sí, la responsable deja claro que en este municipio “el contexto fue muy distinto”, y en Caldas es la avanzada edad del personal religioso y la falta de relevo lo que motivó el cambio en su gestión.