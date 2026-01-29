Un nuevo supermercado Eroski City abre sus puertas en la Avenida Dolores Mosquera

Acto de inauguración del nuevo Eroski City en Caldas

Caldas cuenta desde hoy con un nuevo supermercado Eroski City en la Avenida Dolores Mosquera, número 18. Este nuevo establecimiento estará abierto en horario continuado de 9:30 a 21:30 horas de lunes a sábado.

La tienda abrió sus puertas al público tras celebrar ayer un acto de inauguración que contó con la participación de la concejala de igualdad de Caldas, Rocío Ferro, y del responsable de la Franquicia en Vegalsa-Eroski, Afonso Naveira, así como con la presencia de otros miembros de la compañía.

“Desde Vegalsa-Eroski seguimos impulsando el modelo de franquicia como motor de generación de empleo y dinamización del tejido empresarial local. Apostamos por establecimientos cercanos, con un fuerte peso del producto de proximidad, secciones de frescos y servicios adaptados a las necesidades del entorno”, destacó Naveira.

Este nuevo Eroski City dispone de una sala de 240 m2 y un equipo de seis profesionales. El establecimiento ofrece a sus clientes 5.500 referencias de marcas líderes, propias y productos frescos y de proximidad. Además, los y las caldenses podrán disfrutar de ventajas exclusivas a través de la tarjeta de fidelización Eroski Club, con descuentos en sus compras.