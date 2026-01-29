El TSXG ratifica la condena a un hombre por agresión sexual en Caldas de Reis

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratifica la condena de un hombre acusado por un delito de violación en Caldas de Reis para el que la Fiscalía pidió ocho años y seis meses de prisión así como la prohibición de acercarse a la víctima, la inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad con menores y una indemnización de 320 euros por lesiones y de 20.000 euros por daño moral a la víctima.

Los hechos se remontan a julio de 2022 en el interior de un vehículo cuando el acusado se ofreció a ayudar a la mujer que estaba bajo los efectos del alcohol tras salir de un bar ubicado en el municipio caldense.

La Audiencia Provincial de Pontevedra determinó que el hombre había agredido sexualmente a esta mujer atentando contra su libertad sexual. Como consecuencia de la agresión la víctima sufrió también heridas visibles. En la sentencia se determina que fueron las amigas de la víctima quienes la encontraron tras la agresión desvestida y en situación de vulnerabilidad.

Ante la resolución de la sentencia el representante procesal del acusado interpuso un recurso alegando la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia y asegurando que ciertos hechos probados no estaban avalados en pruebas válidas o que las declaraciones de la víctima no cumplían los criterios de verosimilitud y credibilidad.

Finalmente el TSXG desestimó el recurso de apelación y ratificó la sentencia del hombre al considerar suficientes las pruebas y las declaraciones recogidas en esta sentencia.