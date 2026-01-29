Mi cuenta

Caldas proyecta llevar las nuevas propuestas a los barrios y más espacios de ocio al rural

Tras las reuniones por parroquias el gobierno local asegura que ya tiene claras las principales demandas vecinales

Fátima Pérez
29/01/2026 19:25
Parroquais visitas Caldas
El alcalde, Jacobo Pérez, reunido con los vecinos
Cedida
Caldas proyecta la dotación de dos espacios de ocio en cada parroquia y valora “entrevistarse” en ciertos barrios con el vecindario. “Cando cheguemos con algunha mellora concreta iremos alí e explicarémola para ver problemáticas”, apunta el alcalde, Jacobo Pérez.

Tras atender en primera persona a cerca de 200 vecinos y vecinas en las reuniones celebradas a lo largo del mes de enero en todas las parroquias del rural, el alcalde tiene clara la hoja de ruta a seguir a la hora de poder dar respuesta a las demandas trasladadas por la ciudadanía. Además, el propio regidor asegura que están valorando replicar esta reuniones en los barrios, aunque aún no saben con claridad cómo llevar a cabo esta propuesta, ya que son conscientes de las dificultades que acarrea reunir a 500 personas para extraer conclusiones.

El alcalde, Jacobo Pérez, durante una de sus visitas por parroquias

Las visitas del alcalde por las parroquias se retomarán este lunes día 19 en San Clemente

Más información

Más allá de este planteamiento, el gobierno tiene claro que una de las prioridades seguirá siendo la mejora y ampliación de servicios básicos, como el saneamiento. Otra será los espacios públicos del rural, especialmente los parques infantiles. De este modo, el ejecutivo proyectará la dotación de dos espacios de ocio de referencia en cada parroquia, “cun bo mantemento e pensados para perdurar no tempo”, siguiendo la línea de actuación que se llevó a cabo para hacer realidad proyectos similares, como el Parque del Mayor o las pistas polideportivas de la Tafona.

¿Qué pasa con las demandas históricas?

En cuanto a las razones por las que no se llevaron a cabo proyectos y actuaciones prometidas hace años, Pérez asegura que “xa estamos a estudar esas demandas e, no caso de que sexan viables, darémoslles toda a urxencia posible”, sin embargo, cuando no lo sean, será ál mismo quien explique las razones

